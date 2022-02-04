Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 15:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otobüs ile kamyon çarpıştı: 11 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyon ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Konya'da Hüseyin Şahin idaresindeki yolcu otobüsü, Orhangazi Mahallesi Türkmen Kavşağı'nda, Cahit Erdoğmuş yönetimindeki kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otobüste bulunan 11 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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