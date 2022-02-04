Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Türk Kızılay Patnos Şubesi gönüllüleri, karla kaplanan doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için çalışma başlattı.

Sarısu Ovası sulak alanına giden ekipler, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu bölgede yemleme çalışması yaptı.

Arazide dizlerine kadar kara batan görevliler, alana 1 ton yem bıraktı.