Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 16:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kış Olimpiyatları'nda Türkiye’yi kaç sporcu, hangi dallarda temsil edecek?
24. Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek. Kayakta 6, buz pateninde ise 1 Türk sporcu Çin'de yarışacak.
4-20 Şubat`ta düzenlenecek Kış Olimpiyatları`nda 90 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu mücadele verecek. Müsabakalar TRT Spor, TRT Spor Yıldız`dan izleyiciyle buluşacak.
2008 Pekin Olimpiyatları için inşa edilen "Kuş Yuvası" adı verilen Ulusal Stadyum, 4 Şubat`ta Kış Olimpiyatları`nın açılış törenine ev sahipliği yapacak. İşte Türkiye`yi temsil edecek milli sporcular...
Özlem Çarıkçıoğlu / Alp Disiplini - Büyük Slalom-Slalom
Berkin Usta / Alp Disiplini - Büyük Slalom-Slalom
Furkan Akar / Kısa Mesafe Sürat Pateni-1000m
Fatih Arda İpçioğlu / Kayakla Atlama-Normal Tepe-Büyük Tepe
Ayşenur Duman / Kayaklı Koşu-Bireysel Sprint
Özlem Ceren Dursun / Kayaklı Koşu-Bireysel Sprint
Yusuf Emre Fırat / Kayaklı Koşu-Bireysel Sprint
Etiketler: Çin Kış Sporları
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