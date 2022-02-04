4-20 Şubat`ta düzenlenecek Kış Olimpiyatları`nda 90 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu mücadele verecek. Müsabakalar TRT Spor, TRT Spor Yıldız`dan izleyiciyle buluşacak.

2008 Pekin Olimpiyatları için inşa edilen "Kuş Yuvası" adı verilen Ulusal Stadyum, 4 Şubat`ta Kış Olimpiyatları`nın açılış törenine ev sahipliği yapacak. İşte Türkiye`yi temsil edecek milli sporcular...

Özlem Çarıkçıoğlu / Alp Disiplini - Büyük Slalom-Slalom

Berkin Usta / Alp Disiplini - Büyük Slalom-Slalom

Furkan Akar / Kısa Mesafe Sürat Pateni-1000m

Fatih Arda İpçioğlu / Kayakla Atlama-Normal Tepe-Büyük Tepe

Ayşenur Duman / Kayaklı Koşu-Bireysel Sprint

Özlem Ceren Dursun / Kayaklı Koşu-Bireysel Sprint

Yusuf Emre Fırat / Kayaklı Koşu-Bireysel Sprint