Son 24 saatte 111 bin 157 yeni vaka tespit edildi, 248 kişi hayatını kaybetti, 83 bin 536 kişi sağlığına kavuştu.

Vefat sayılarımız yüksek. Omicron varyantının kolay yayılmasına bağlı olarak vaka sayılarının artışı, özellikle ağır kronik hastalarda ve kronik hastalığı olan yaşlılarda, direnç düzeylerinin düşük olması sebebiyle ölüme yol açıyor. Aşılarımızı yaptırmalı, kendimizi korumalıyız. pic.twitter.com/jIi7LdcT72