Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 17:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
4 Şubat 2022 korona tablosu…Bugünkü vaka sayısı
4 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı. Bugünkü vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel vaka sayısı...
Son 24 saatte 111 bin 157 yeni vaka tespit edildi, 248 kişi hayatını kaybetti, 83 bin 536 kişi sağlığına kavuştu.
Vefat sayılarımız yüksek. Omicron varyantının kolay yayılmasına bağlı olarak vaka sayılarının artışı, özellikle ağır kronik hastalarda ve kronik hastalığı olan yaşlılarda, direnç düzeylerinin düşük olması sebebiyle ölüme yol açıyor. Aşılarımızı yaptırmalı, kendimizi korumalıyız. pic.twitter.com/jIi7LdcT72— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 4, 2022
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