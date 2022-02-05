Haber Giriş: 5 Şubat 2022 Cumartesi 09:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Trabzon’da trafik kazası: 8 yaralı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Trabzon’un Araklı ilçesinde dün akşam 2 aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 8 kişi yaralandı.
Trabzon’un Araklı ilçesi, Sürmene Caddesi'nde 2 otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan toplam 8 kişi yaralanırken, yaralılar ambulansla Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralılardan durumları ağır olan B.K., Y.K. ve N.K Trabzon’daki hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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