Kars’ta kar üzerinde birbirinden güzel figürleri sergileyen Kafkas Dans ekibi, kente gelen Turistik Doğu Ekspresi yolcularına unutulmaz bir gün yaşattı.

Kafkas ekibin gösterisiyle karşılanan turistler, tarihi bölgede Kafkas ekibine eşlik ediyor.

Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer, Doğu Ekspresi ile Kars’a gelenlerini en iyi şekilde ağırladıklarını söyledi. Özer, “Kış sezonunda Kars’ta yoğun bir program geçiyor. Doğu Ekspresi, Turistik Ekspres, hava yolları, kara yollarıyla şehrimize insanlar geliyor. Tabi şehrimizin güzelliklerini gün yüzüne çıkaran çalışmalar oluyor. İlgili bakanlıklar ve ilgili müdürlükler kendilerine özel çalışmalar hazırlıyor. Tabi bununla birlikte Kars’a gelen yerli ve yabancı turistlerin de uğrak yeri olan Kars Kalesi ve Bedesten bölgesinde Kafkas halk danslarıyla, mahalli folklor ekipleri çekimleri oluyor. İnsanlar da bu görsel şova katılım sağlıyor.” dedi.

[Fotoğraf: İHA]

Birlik beraberlik için dans ettiler

Kars Kalesi eteklerinde Kafkas ekibin gösterisine eşlik eden turistler bol bol fotoğraf çekerken, Kafkas dansının karla bütünleşmesine de şahitlik ettiler.

Dans ekibi, “Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa” gösterisi ve Onuncu yıl Marşı’yla misafirlere birlik beraberlik vurgusu yaptı.

Kars Kalesi eteklerinde “Kafkas Dansı”

