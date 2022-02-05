Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde seyreden bir TIR ile bazı adreslerde kaçak ürünlerin bulunduğunu belirledi.

Ekiplerin adresler ve TIR'da yaptıkları aramalarda, 6 bin 637 paket sigara, 3 bin 900 puro, 68 paket pipo tütünü, 30 elektronik sigara ile ruhsatsız tabanca ve 23 mermi ele geçirildi.

Operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.