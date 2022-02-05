Haber Giriş: 5 Şubat 2022 Cumartesi 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 bin 637 paket sigara ve çeşitli ürünler ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde seyreden bir TIR ile bazı adreslerde kaçak ürünlerin bulunduğunu belirledi.
Ekiplerin adresler ve TIR'da yaptıkları aramalarda, 6 bin 637 paket sigara, 3 bin 900 puro, 68 paket pipo tütünü, 30 elektronik sigara ile ruhsatsız tabanca ve 23 mermi ele geçirildi.
Operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
Etiketler: Adana Kaçakçılık Sigara
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