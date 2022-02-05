Fatih Arda İpcioğlu, Pekin Kış Olimpiyatları'nda kayakla atlamada 74.5 metrelik atlayışla elemeleri geçti ve bunu başaran ilk Türk sporcu oldu.

Türkiye Kayak Federasyonu Kayakla Atlama Milli sporcumuz Fatih Arda İpcioğlu 24. Pekin Kış Olimpiyat Oyunlarında sahne alacak. 2018 yılında Güney Kore'de gerçekleşen Kış Olimpiyatlarına elde ettiği kota ile katılan milli sporcu İpcioğlu, ikinci kez olimpiyatta yarışmanın heyecanını yaşıyor. Bu sezon dünya Kupalarında 9 kez finale kaldı.

Fatih Arda İpcioğlu kaç yaşında ve mesleği nedir?

Fatih Arda İpcioğlu, 22 Eylül 1997 yılında doğdu. İpcioğlu, Türk kayakla atlamacısıdır. 2018 Kış Olimpiyatları'na katılan Fatih Arda İpcioğlu, böylece ülkesini Olimpiyatlar'da temsil eden ilk kayakla atlamacı olmuştur. Türk sporcu Güney Kore'deki organizasyonun açılış töreninde de Türk bayrağını taşıyan Türk sporcusudur.