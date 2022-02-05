Amasya’nın Taşova ilçesindeki Boraboy Gölü, tamamen buz tuttu. Göl, 50 santimetreyi bulan buz tabakası ve yağan 1 metre karla birlikte de beyaza bürünerek adeta gözlerden kayboldu.

Boraboy Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği ve Boraboy Gölü tesisi çalışanları göldeki ördekler için seferber oldu.

[Fotoğraf: İHA]

Buz tutan Boraboy Gölü üzerinde, ördekler için yemleme çalışması yapıldı ve ördeklere doğal yaşam alanı oluşturmak için motorlu testere ile 50 santimetrelik buz tabakası kesilerek suya ulaşmaları sağlandı.