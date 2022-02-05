Haber Giriş: 5 Şubat 2022 Cumartesi 11:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Boraboy Gölü'nde 50 santimetre buz tabakası oluştu
[Fotoğraf: İHA]
Amasya'da uzun süredir donmayan Boraboy Gölü, aşırı soğuk hava ve kar yağışıyla birlikte ilk kez tamamen dondu. Gölün ev sahibi ördekler için buz tabakasının bir kısmı kesildi ve yemleme çalışması yapıldı.
Amasya’nın Taşova ilçesindeki Boraboy Gölü, tamamen buz tuttu. Göl, 50 santimetreyi bulan buz tabakası ve yağan 1 metre karla birlikte de beyaza bürünerek adeta gözlerden kayboldu.
Boraboy Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği ve Boraboy Gölü tesisi çalışanları göldeki ördekler için seferber oldu.
[Fotoğraf: İHA]
Buz tutan Boraboy Gölü üzerinde, ördekler için yemleme çalışması yapıldı ve ördeklere doğal yaşam alanı oluşturmak için motorlu testere ile 50 santimetrelik buz tabakası kesilerek suya ulaşmaları sağlandı.
Etiketler: Amasya Buzlanma Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı
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