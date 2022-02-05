Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun doğu kesimleri ve akşam saatlerinden sonra Güney Ege kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların sabah saatlerinde Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise batı kesimlerde güney ve güneybatı, doğu bölgelerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.