Bursa’da Serap Gül Görel, bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle evi terk edip, 2 çocuğuyla birlikte İnegöl ilçesi Millet Mahallesi'ndeki baba evine yerleşti.

Bu sabah Bayram Görel, evi terk edip baba evine dönen eşi Serap Gül Görel ile 63 yaşındaki kayınpederi Cevdet, 56 yaşındaki kayınvalidesi Şaziye ve kayınbiraderi Muhammet Enes Cantürk'ü tabancayla vurup yaraladıktan sonra intihar etti.

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 5 yaralı, gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kayınpederinin hayati tehlikesi devam ediyor

Tedaviye alınan yaralılardan Bayram Görel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren 4 yaralıdan Cevdet Cantürk’ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Bayram Görel'in cenazesi ise otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kondu.

