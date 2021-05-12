Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 13:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arnavutköy'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul, Arnavutköy’de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Selim Mahallesi'nde bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu üretildiği ve piyasaya sürülmeye çalışıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramada, 18 kilo 900 gram bonzai ve uyuşturucu yapımında kullanılan 35 litre aseton ile 1 hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Adıyaman'da 12 ev Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz