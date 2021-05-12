İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Selim Mahallesi'nde bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu üretildiği ve piyasaya sürülmeye çalışıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, 18 kilo 900 gram bonzai ve uyuşturucu yapımında kullanılan 35 litre aseton ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.