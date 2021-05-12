Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 13:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te terlik çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir iş yerinden 45 bin lira değerinde terlik çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Çakmak Mahallesi'nde çalışma başlattı.
İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 şüphelinin kimliğini tespit etti.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Etiketler: Hırsızlık
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