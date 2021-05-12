Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 13:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 78 kişiye 70 bin 200 lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal eden 78 kişiye para cezası uygulandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 71 kişiye 63 bin 900, maske takmayan 7 kişiye 6 bin 300 lira olmak üzere 78 kişiye toplam 70 bin 200 lira ceza kesildi.
890 iş yeri ile 314 toplu taşıma aracını denetleyen ekipler, 20 iş yeri ve 2 toplu taşıma aracına işlem yaptı.
İzolasyon kurallarını ihlal eden 2 kişi ise evine gönderildi.
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