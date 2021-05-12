Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 71 kişiye 63 bin 900, maske takmayan 7 kişiye 6 bin 300 lira olmak üzere 78 kişiye toplam 70 bin 200 lira ceza kesildi.

890 iş yeri ile 314 toplu taşıma aracını denetleyen ekipler, 20 iş yeri ve 2 toplu taşıma aracına işlem yaptı.

İzolasyon kurallarını ihlal eden 2 kişi ise evine gönderildi.