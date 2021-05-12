Şişli'de alınan bilgiye göre, Emrah Talaş yönetimindeki 03 AAP 673 plakalı kereste yüklü kamyon, Eskişehir Mahallesi Tuzcu Murat Sokak üzerinde yokuş inerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki 5 binanın giriş katlarındaki duvarlara ve korkuluklara çarptı. Kamyon ayrıca park halindeki bir motosiklete de zarar verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kamyon sürücüsünün yara almadan atlattığı kaza sonrası binalarda hasar oluşurken, ekipler binalardaki doğal gaz ve elektrik hatlarını kesti.

Evi zarar gören Dilek Uçurum, gazetecilere yaptığı açıklamada, uyudukları sırada büyük bir ses geldiğini ve deprem olduğunu sandıklarını söyledi.

Çok korktuklarını anlatan Uçurum, "Ne olduğunu doğru dürüst görmedim zaten. Sadece o sesi duydum ve penceredeki koruma demirlerinin yıkıldığını gördüm. 3 kişiydik evde, iki çocukla birlikte. O an korku çok büyüktü. Ben deprem oluyor sandım, felaket bir şeydi. " diye konuştu.