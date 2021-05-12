Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 12:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de kumar oynadığı belirlenen 35 kişiye para cezası uygulandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'de, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 35 kişiye para cezası verildi.
İzmir Jandarma İl Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesindeki Beşyol Mahallesinde kumar oynandığı belirtilen 1 depoya baskın düzenledi.
Kumar oynadıkları ve koronavirüs tedbirlerine uymadıkları belirlenen 35 kişiye 166 bin 839 lira ceza kesildi.
Ekiplerce kumar oynamakta kullanılan malzemelere el konuldu. Kumar oynamak için yer temin ettiği tespit edilen 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Koronavirüs Tedbirleri
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