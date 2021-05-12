Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 12:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de seyir halindeki yolcu midibüsü yandı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Güney ilçesinde seyir halindeyken alev alan yolcu midibüsü kullanılamaz hale geldi.
Yolcu midibüsü, Üçeylül Mahallesi'nde seyir halindeyken alev aldı.
Yangını fark eden sürücü, midibüsü yol kenarına park ederek 5 yolcuyu araçtan indirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, midibüsün tamamını saran alevlere müdahale etti.
Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla söndürülen yangın nedeniyle midibüs kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Yangın
Sıradaki Haber
İstanbul havalimanları en sakin arife günlerinden birini geçiriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz