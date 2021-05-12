DİTİB Almanya şubesince hazırlanarak İtalya’ya gönderilen ramazan yardımlarını içeren paketlerin, mültecilere dağıtımını yerinde görüntüledi.

Milano Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Abdülmetin Yalçın, DİTİB Milano Derneği Başkanı Mehmet Kelleci, DİTİB Milano görevlileri Hatice Kübra Ataş ve Hakan Aydoğdu, DİTİB Almanya şubesince hazırlanan 36 yardım kolisini, üç farklı sosyal merkezdeki toplamda 200 kadar mülteciye ulaştırdı.

Yardım kolilerinde Türkiye’ye özgü gıda ürünlerinin yanı sıra kıyafetler yer aldı.

DİTİB yetkilileri, dağıtım sırasında çocukları da unutmadı ve yanlarında getirdikleri oyuncak ve şekerleri mülteci çocuklara dağıttı.

Yardımları alan mülteciler ile sosyal yardım merkezlerinin sorumluları, mutluklarını ifade ederek, DİTİB yetkililerine ve Türkiye’ye yardım dolayısıyla teşekkür etti.

Din Hizmetleri Ataşesi Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mültecilerin içinde bulundukları duruma dikkati çekerek, "Birçok imkandan mahrum oldukları için bayram öncesi en çok onları sevindirmeyi arzu ettik. Gerçekten çocuklar ve aileler çok mutlu oldu." dedi.

Yalçın, yardımlaşma konusunun son derece önemli bir konu olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Almanya’daki kardeşlerimizin, burada ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize yardımı ve hediyesidir. Bu arada şunu da belirtelim herhangi bir dini inanç ayrımı da yapılmadı. Bu sadece iftar kolisi, ramazan kolisi değil, ramazanın merhametinin, rahmetinin bir parçası olarak Müslüman veya gayrimüslim bütün bu kamplardaki insanlara dağıtım yaptık. Yarın da son dağıtımlarımızı yaparak bu kampanyayı böylece bitireceğiz inşallah. Bütün yardımseverlerimize teşekkür ediyoruz."

"Yürekten teşekkürler"

Milano, Gorlini caddesindeki sosyal merkezin koordinatörü Elena Romano, "Bu merkezde aileler var. Çocuklu aileler ya da sadece anne ve çocukların bulunduğu aileler var. Şu anda 40 kadar kişi var. En yüksek 60'a kadar çıkabiliyor bu sayı. Buradakilerin hepsi siyasi iltica talep edenler. Pakistan, Kamerun, Eritre, Etiyopya, Somali gibi pek çok ülkeden gelen var." diye konuştu.

Romano, "Bu yardımlar çok hoş bir sürpriz oldu. Açıkçası beklemiyorduk da. Bizi aradıklarında memnuniyetle karşıladık bu yardım teklifini. Birileri bizi ve burada da oruç tutan misafirlerimizin olduğunu düşündü. Güzel ve lezzetli ürünler var aralarında, eminim ki en kısa sürede tadacağız. Bu nedenle iki kat mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu merkezde kalan Bangladeşli Reyhan, "Türk hükümetine çok teşekkür ederiz bu yardımlar için. Türk hükümeti çok başarılı her tarafa yardım ulaştırıyor. Görüyoruz haberlerde. Onlar başarılılar. Yürekten teşekkürler." dedi.

16-19 yaş aralığındaki gençlerin bulunduğu Via Falck caddesindeki sosyal merkezin sorumlusu Giada, "Buradakilerin büyük kısmı ramazan dolayısıyla oruç tutuyor. Başka milletlerden yapılan yardımlar, gösterilen dayanışma buradaki gençler için çok önemli. Onlar bu yardımlar sayesinde kendilerini daha az yalnız hissediyorlar. Bu şekilde bir bakıma içinde bulundukları gerçekliklerini de keşfediyorlar. Onlar için pozitif bir durum. Bizim için de." yorumunu yaptı.

Giada, "Böyle yardım paketlerinin gelmesiyle bu konu bugün konuşulup bitmiyor. Bu akşamki yemekte, diğer günlerde de konuşulacak. Bu paketleri bağışlayanların hikayesi hatırlanacak. Dolayısıyla paketlerin gelmesiyle konu kapanmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mültecilerin karışık şekilde bulunduğu "Casa Suraya" isimli bir diğer sosyal merkezin sorumlularından Fahreddin Gafarov, şunları söyledi:

"Öncelikle yardımlara çok teşekkür ederim. İkinci kez bizim kooperatife yardım yapılıyor. Halihazırda 100 kişi oturuyor. En çok aileler, anne ve çocukları içindi. Burayı 7 yıldır idare ediyoruz. Burası ilk açıldığında Suriyeli göçmenler için açılmış. Suriyeli göçmenler yavaş yavaş ayrılınca burası yine hizmet vermeye devam etmiş. Dünyanın her tarafından iltica talep edenler var. Müslüman da var aralarında Müslüman olmayan da. Ayrım gözetmeden yardım yapıldı. Teşekkür ediyoruz. Sadece oruç tutanları değil, herkesi sevindirdiniz. İster yemek malzemesi, ister elbiseler olsun. Herkes adına teşekkür ediyorum."



