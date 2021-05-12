Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 12:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'da trafik kazası
[Fotoğraf: İHA]
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaza, Bolvadin-Çay karayolu Çobanlar kavşağında meydana geldi.
Çay istikametinden Bolvadin yönüne seyir halinde olan Batuhan Ç., idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çobanlar kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Süleyman T.’nin kullandığı ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen otomobillere çarptı.
Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, ekipleri sevk edilirken, 3 aracın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza maddi hasarla atlatıldı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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