Kaza, Bolvadin-Çay karayolu Çobanlar kavşağında meydana geldi.

Çay istikametinden Bolvadin yönüne seyir halinde olan Batuhan Ç., idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çobanlar kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Süleyman T.’nin kullandığı ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen otomobillere çarptı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, ekipleri sevk edilirken, 3 aracın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza maddi hasarla atlatıldı.