Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 12:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da kuyuya düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Milas ilçesinde su kuyusuna düşen koyun kurtarıldı.
Kızılcayıkık Mahallesi Göl mevkisinde, sulama için kullanılan su kuyusuna bir koyunun düştüğünü fark edenler, itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen ekipler, merdivenle indikleri kuyudan halata bağladıkları koyunu yarım saatlik çalışmayla çıkardı.
Koyunun sahibi, çalışmalara katılanlara teşekkür etti.
Etiketler: İtfaiye
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