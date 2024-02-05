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İHA 05.02.2024 16:10

Ardahan'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Çetin kış koşullarının hüküm sürdüğü Ardahan'da, yem bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için yemleme çalışması yapıldı.

Ardahan'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Ardahan'ın Hanak ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, kar yağışı nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için farklı noktalara yem bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı ve soğuk havada doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlara yönelik çalışma yaptı.

Hanak Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Fatoş Okulu ve DKMP Müdürlüğü personelleri, Hanak ormanlık alanında belirlenen alanlara yem bıraktı. Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, yaban hayvanlarının kış mevsiminden olumsuz etkilenmemesi için 100 kilogram et, 200 kilogram ot bırakıldığını söyledi.

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