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Güncel
AA 05.02.2024 15:48

Karaman'da 1 milyon 100 liralık ziynet eşyası hırsızlığıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Karaman'da evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Karaman'da 1 milyon 100 liralık ziynet eşyası hırsızlığıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

O.I, Urgan Mahallesi'ndeki dairesinin kilidinin kırılarak içeriye girildiğini, yaklaşık 1 milyon 100 liralık ziynet eşyasının çalındığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kameralarını incelediğinde yüzlerini atkıyla kapatmaya çalışan kadınları tespit etti.

Şüphelilerinin otomobille Kayseri'den Karaman'a geldikleri, aynı araçla kentten ayrıldıkları belirlendi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortak yapılan operasyonda, 3'ü kadın 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan araç sahibi T.Y, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan kadınlar İ.T, G.Ç. ve H.F. tutuklandı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda çalıntı ziynet eşyaları bulunamadı.

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