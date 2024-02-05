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Güncel
AA 05.02.2024 15:38

Uşak'ta heyelan yaşanan bölgedeki 2 ev tedbir amaçlı tahliye edildi

Uşak'ta toprak kayması nedeniyle tedbir amaçlı olarak 2 ev ve 1 ahır, boşaltıldı.

Uşak'ta heyelan yaşanan bölgedeki 2 ev tedbir amaçlı tahliye edildi

Merkeze bağlı Karacahisar köyü yakınlarında toprak kayması meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye, jandarma, itfaiye, AFAD, DSİ ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Uşak Valisi Turan Ergün ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz de bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Ergün,112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarın gelmesi üzerine çok sayıda ekibin bölgeye sevk edildiğini söyledi.

Ergün, sözlerine şöyle devam etti:

"Allah'a şükür herhangi bir can ve mal kaybı yok. Heyelan olan yerin yakınında tedbir amaçlı, içerisinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bulunduğu prefabrik ahır vardı, o ahırı boşalttık. Bir de yakınındaki 2 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Bu evde yaşayanlar köydeki başka boş evlere yerleştirildi. Bir süre tedbir amaçlı burada yaşayacaklar."

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