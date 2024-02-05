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Güncel
İHA 05.02.2024 15:59

Dağcılar, 6 Şubat'ta hayatını kaybedenler için tırmandılar

Iğdır’da bir araya gelen dağcılar 6 Şubat 2023 tarihi saat 04.17'de merkez üsleri sırasıyla Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 7,8 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki depremde yaşamını yitirenler için dağ tırmanışı yaparak depremde hayatını kaybedenler için dua ettiler.

Dağcılar, 6 Şubat'ta hayatını kaybedenler için tırmandılar

Merkez üsleri sırasıyla Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 7,8 ve 7,6 büyüklüklerinde iki deprem meydana gelmişti. Deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra başta Gaziantep, Hatay, Kilis, Adıyaman olmak üzere 11 ilde yıkıma neden oldu. 6 Şubat depreminden dolayı 53 bin 537 kişi öldü, 107 bin 213 kişi de yaralandı.

Depremin yıl dönümüne 1 gün kala Iğdır Dağcılık ve Bisiklet Spor Kulübü üyesi 13 dağcı Iğdır’da bulunan 2639 metre yüksekliğindeki Pamuk Dağına tırmanış yaptılar.

Zorlu tırmanış sonrası kulüp adına bir konuşma yapan Yunus Gündoğdu, `1 yıl önce 11 ilimizde meydana gelen depremden dolayı 13 kişilik bir ekip ile Pamuk Dağına tırmanış yaptık. Depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah rahmet etsin, ruhları şad olsun” dedi.

Dağcılar daha sonra inişe geçerek tırmanışı sorunsuz bir şekilde bitirdiler. 

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