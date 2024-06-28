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Güncel
AA 28.06.2024 16:53

Ardahan'da açık havada "Midas'ın Kulakları" oyunu sahnelendi

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu oyuncuları, Ardahan'da kültürel etkinlikler kapsamında "Midas'ın Kulakları" adlı oyunu sahneledi.

Ardahan'da açık havada "Midas'ın Kulakları" oyunu sahnelendi

Güngör Dilmen'in yazdığı Ali Volkan Çetinkaya'nın yönettiği oyun, açık havada PTT kavşağında sahnelendi.

Oyunu, Vali Yardımcısı Şahin Demir, diğer ilgililer ve vatandaşlar izledi.

Demir, yaptığı konuşmada, oyunu serin bir havada izlemenin keyfini yaşadıklarını söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Demir, ilgililere çiçek verdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede ise organizasyonun, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç'un katkılarıyla gerçekleştiğini belirtti.

"Midas'ın Kulakları"

Eser, güneş tanrısı Apollon ile doğa tanrısı Pan arasındaki "kim daha güçlü, kim daha usta" tartışmasının, Frigya Kralı Midas'ın hakemliğinde düzenlenen yarışmaya taşınması, mağlup ilan edilen Apollon'un bu duruma öfkelenip Midas'ın kulaklarını eşek kulağına dönüştürerek cezalandırması konu ediliyor.

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