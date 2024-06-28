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Güncel
İHA 28.06.2024 16:39

Gümüşhane'de feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde virajı alamayan otomobilin römorka çarpıp şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Gümüşhane'de feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Seydibaba köyünde yaşayan Bayram Y. otomobiliyle köyün Toygar mezrasından ilçe merkezine giderken virajı alamayınca yol kenarında park halinde bulunan römorka çarpıp yaklaşık 10 metreden şarampole yuvarlandı.

Kazanın ardından ağaçlara çarparak durabilen otomobilinden yaralı olarak çıkarılan Bayram Y., vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şiran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan ve engelli olduğu öğrenilen Bayram Y., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kışları İstanbul'da yazları ise Seydibaba köyünde yaşadığı öğrenilen 6 çocuk babası Bayram Y.'ın cenazesi yarın aynı köyde cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazına müteakip toprağa verilecek. 

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