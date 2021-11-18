Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 20:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da 9 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'da yasa dışı yurda girdikleri belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak köyü mevkisinde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bulduğu yabancı uyruklu 9 kişiye kimlik kontrolü yaptı.
Yurda kaçak yollardan girdikleri tespit edilen 9 Afganistan uyruklu, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Ardahan Düzensiz Göçmenler
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