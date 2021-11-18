İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, ekiplerin Altınova'ya bağlı Kaytazdere Beldesinde yaptığı kontrol esnasında A.E'nin şüpheli hareketleri üzerine üst araması yaptığı belirtildi.

Üst aramasında 9 sikke, 4 yüzük, 2 bileklik, 1 toka ve 2 adet materyal ele geçirilirken, A.E'nin gözaltına alındığı bildirildi.