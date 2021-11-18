Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık İ.K. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından 54 defa periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun tespit edildiğini belirterek, İ.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık İ.K. savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "FETÖ üyesi değilim. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.