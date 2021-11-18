Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Meydan Mahallesi'ndeki bir iş yerinin deposundan piyasa değeri yaklaşık 450 bin lira olan şişe ve hortum gibi nargile malzemelerinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla 4 hırsızlık zanlısının kimliğini tespit etti.

Şüpheliler A.D, H.H, M.B. ve D.K, ekiplerin operasyonuyla Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde çaldıkları iddia edilen malzemeleri araçlara yükledikleri sırada yakalandı.

Nargile malzemeleri sahibine teslim edildi.