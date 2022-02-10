Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 12:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? 2022 AÖL sınav takvimi…
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihi ne zaman? 2022 2021-2022 yılı 2. dönem sınavları yüz yüze mi, online mı yapılacak?
AÖL sınavları ne zaman yapılacak?
MEB'in 2021 sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınavları 1 Mart saat 09:30'dan 10 Mart saat 23:59'a kadar online olarak yapılacaktır.
Etiketler: Açıköğretim Yüz Yüze Eğitim Sınav Takvimi
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