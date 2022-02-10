AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

MEB'in 2021 sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınavları 1 Mart saat 09:30'dan 10 Mart saat 23:59'a kadar online olarak yapılacaktır.

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