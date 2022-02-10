Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 12:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: İHA]
Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen 3 farklı uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 3 farklı operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonlarda F.G., Ö.A., E.A., M.C. ve S.S. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 21 adet hap, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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