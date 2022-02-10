Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 11:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 4 bin 470 tarihi eser ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığını önlemek için operasyon düzenlendi. Farklı dönemlere ait 4 bin 470 eser ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eserlerin yasa dışı yollarla satılması ya da yurt dışına çıkarılmasını engellemek için çalışma başlattı.
Takip çalışmalarının ardından 28 Ocak-7 Şubat'ta, Büyükçekmece, Silivri, Bağcılar ve Kadıköy'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
Aramalarda 109'u altın olmak üzere toplam 1227 sikke, çeşitli form ve ebatlarda 11 obje, geniş zaman aralıklarına sahip olduğu düşünülen 3 bin 232 kağıt para olmak üzere toplam 4 bin 470 eşya ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 zanlı hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.
Etiketler: İstanbul Kaçakçılık Tarihi Eser
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