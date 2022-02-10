İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eserlerin yasa dışı yollarla satılması ya da yurt dışına çıkarılmasını engellemek için çalışma başlattı.

Takip çalışmalarının ardından 28 Ocak-7 Şubat'ta, Büyükçekmece, Silivri, Bağcılar ve Kadıköy'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda 109'u altın olmak üzere toplam 1227 sikke, çeşitli form ve ebatlarda 11 obje, geniş zaman aralıklarına sahip olduğu düşünülen 3 bin 232 kağıt para olmak üzere toplam 4 bin 470 eşya ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlı hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.