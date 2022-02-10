Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 11:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kütahya’da taşımalı eğitime 1 günlük kar tatili
[Fotoğraf: İHA]
Kütahya’da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim 1 gün süreyle tatil edildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevliler de izinli sayılacak.
Kütahya’da kar yağışı nedeniyle köy yollarında oluşabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak 9 Şubat 2022 Çarşamba günü il genelinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Ayrıca il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel, engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan kamu görevlileri de 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.
Etiketler: Buzlanma Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı Kütahya
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