Kütahya’da kar yağışı nedeniyle köy yollarında oluşabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak 9 Şubat 2022 Çarşamba günü il genelinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Ayrıca il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel, engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan kamu görevlileri de 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.