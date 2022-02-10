Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 11:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat-Sivas karayolu TIR geçişine kapatıldı
[Fotoğraf: AA]
Tokat-Sivas karayolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle TIR ve çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.
Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Tokat-Sivas kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Tokat-Sivas kara yolunun Çamlıbel geçidinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle çekici türü araçların ve TIR'ların geçişine izin verilmiyor. Araçlar bölgedeki bir akaryakıt istasyonunda bekletiliyor.
Kara yolunun Arpancık mevkisinde de tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.
Bölgede görüş mesafesi yaklaşık 60 metreye düşerken polis ekipleri, sürücüleri uyarıyor.
Kara yolunun açık kalması için ekipler çalışmalarına devam ediyor.
Etiketler: Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı Meteoroloji Sivas Tokat Ulaşım
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