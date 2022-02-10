Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Çorum'a son 19 yılda 2 milyar 693 milyon lira bütçeli 113 tesis kazandırdıklarını bildirdi.

DSİ'nin inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atık su arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş yelpazede vatandaşların hizmetine sunuldu.

Bu kapsamda taşkın riskini azaltmak için 41 taşkın koruma tesisi ile 43 yerleşim yeri ve 1350 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlandı. Bir taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca işletmeye alınan, toplam kurulu gücü 370,26 megavat olan 5 hidroelektrik enerji (HES) tesisi ile yıllık 1,24 milyar kilovat enerji üretimi sağlanıyor.

Kentte inşa edilen 17 sulama tesisi ile 174 bin dekarın üzerinde zirai arazi sulamaya açıldı. Böylece çiftçilere yıllık 131 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağlandı.

Yeni sulama tesisleri ve barajlar inşa ediliyor

Çorum'da 7 sulama tesisi ile 4 barajın inşası ise devam ediyor. Bu sulama tesislerinin tamamlanmasıyla 120 bin 880 dekar arazinin sulanmasının sağlanacak.

Çorum'un tarım sektörü açısından önemli bir il olduğuna dikkati çeken Yıldız, kentte 436 bin dekar alanda arazi toplulaştırması yapıldığını kaydetti.