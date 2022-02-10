Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 11:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uyuşturucuyu ekmeğe gizlemişler
[Fotoğraf: AA]
Mardin'in Midyat ilçesinde bir araçta çuvaldaki ekmeklerin arasına gizlenmiş 4 kilo 580 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Mardin Midyat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Midyat- Batman kara yolunda şüphe üzerine bir araç durduruldu.
Araçta arama yapan ekipler, bagajdaki çuvalın içerisinde ekmeklerin arasına gizlenmiş 4 kilo 580 gram uyuşturucu buldu.
Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Ekmek Mardin Narkotik Uyuşturucu
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