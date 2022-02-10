Aksaray'da aşılamada "mavi" kategoriye geçmek yoğun çalışmalar yürütülüyor.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri 11 mobil aşı ekibi ile köy köy, ev ev dolaşarak çeşitli nedenlerle aşıya ulaşamayan vatandaşları ziyaret ediyor.

Yoğun kar yağışına bağlı kapanan yolların açılmasıyla işe koyulan ekipler, merkeze bağlı Kalebalta köyündeki görme engelli 73 yaşındaki kadının aşısını yaptı.

Ekipler toplumsal bağışıklığı artırarak COVID-19 aşısı için özveriyle çalışıyor.

"TURKOVAC aşısı yapılamaya başlandı"

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Zahit Kaya, salgın sürecinde yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

Köy-kent demeden aşılama çalışması yürüttüklerini anlatan Kaya, "Evlerinden çıkamayan hastalarımız ve yatağa bağımlı vatandaşlarımız gibi aşıya ulaşımı olmayanlara yerinde aşılama çalışması yapıyoruz. Yerli aşımız TURKOVAC hastanemizde yapılmaya başlandı. TURKOVAC ile aşılama çalışmalarında yoğunluk bekliyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu süreci atlatıp eski sağlıklı günlerimize dönmeyi temenni ediyoruz" diye konuştu.

Yerli aşı ile "mavi" kategoriye geçme hedefi

Kentte son yılların en yoğun kar yağışının olmasına rağmen çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini aktaran Kaya, ilk hedeflerinin aşılamada mavi kategoriye geçmek olduğunu dile getirdi.

Kaya, her yere ulaşmaya çalıştıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Kentte aşılama oranın yüzde 73,7. Yerli aşımızla bu oranımız da artacak. Aşılama oranımız yüzde 75 olduğunda mavi kategoriye geçeceğiz. Çok yaklaştık, inşallah en kısa zamanda geçeceğiz. COVID-19'un üstesinden gelmenin tek yolu aşı olarak gözüküyor. İnsanların aşı karşıtlığı anlamındaki bilgi kirliliğine aldanmaması gerekiyor. Aşılarımızı mutlaka olmamız gerekiyor. Kentte şu anda vaka sayılarımızda ciddi bir artış yok."