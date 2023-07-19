Antalya'da kaçak sigara operasyonunda 2 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Asayiş Şubesi, Jandarma Suç Araştırma timleri ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin ikametinde sigara imal ederek satışını yapacağını tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda; 3'ü elektrikli 9 sigara sarma makinesi, 3 hava kompresörü, 110 kilo kıyılmış kaçak tütün, 160 bin boş makaron, 18 bin tütün doldurulmuş makaron ve 25 bin ambalaj ele geçirildi.

Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.