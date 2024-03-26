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Güncel
AA 26.03.2024 07:52

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Muratpaşa ilçesi eski Lara yolunda, Hakan B. yönetimindeki otomobil ile Turan Ç. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle alev alan otomobile çevredeki işyeri çalışanları yangın tüpüyle müdahale ederek söndürdü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Araç sürücüleri ve yolcular ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı.

Yaralanan 4 kişi kaza yerindeki sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

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Antalya Trafik Kazası
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