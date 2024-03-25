Necmettin Erkan: Çiçekdağı'nda 205 konut sahiplerine teslim edildi

Erkan, yazılı açıklamasında, Kırşehir'in gelişimi için son dönemde çok sayıda hizmet kazandırdıklarını ve buna devam edeceklerini belirtti.

Ulaştırma ve altyapı alanında başlatılan projelerinin ihale süreçlerinin devam ettiğini vurgulayan Erkan, "Çevre yolunun ihalesi yapılacak. Ankara-Niğde otoyolu bağlantısı dahil olmak üzere bölünmüş yollar ve kavşaklar bu projede yer alacak. Kırşehir-Nevşehir havaalanı yolunu yapılarak, aradaki mesafe yarım saate düşecek. Kırşehir-Kesikköprü-Ortaköy yolu ile Hacıbektaş-Kırşehir çevre yolu ayrımı ve bağlantılarının projesinin yapım ihalesi de devam ediyor. Ulaştırma ve altyapı alanında 14 projemiz var. Bunlar 7 milyar 57 milyon lira bedelinde hizmetlerdir." ifadelerini kullandı.

Savunma sanayinin bir bölümünün Kırşehir'e kazandırılacağını, bu alanda bazı yatırımların kentte gerçekleşeceğini dile getiren Erkan, şunları kaydetti:

"Kırşehir Gündüzlü Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yapımına başlanıyor. Sağlık alanında çalışmalarımız sürüyor. Akçakent Kültür Merkezinin açılışını yaptık. Çiçekdağı'nda 205 konut sahiplerine teslim edildi. Engellilerin araç ve gereçlerinin bakım ve onarım işlemlerini oluşturduğumuz merkezde ücretsiz yapmaya başladık. 81 ilde okullarda Ahilik anlatılacak, YKS kampları başlattık. Millet Kursu Projesi ile 3. ve 8. sınıftaki çocuklara ücretsiz İngilizce konuşma kulüpleri ve sınavlara yönelik ücretsiz hazırlık kursları başlatıyoruz."