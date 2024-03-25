Kastamonu’da “sağlık destek hattı” kuruldu

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 03666060476 ve 03666060426 numaraları üzerinden “Sağlık Destek Hattı” kuruldu.

Kurulan sağlık destek hattı ile vatandaşların ihtiyacı olması halinde öncelikle hangi bölüme başvurması gerektiği konusunda bilgilendirme, muayene olması gerektiğinde en doğru bölüme randevu alması için yönlendirme ve kişiye geri dönüş yapılması amaçlanıyor.

Kurulan sağlık destek hattı hakkında bilgi veren Kastamonu İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Çağdaş Derdiyok, ''Destek hattını arayan vatandaşlarımız, karşılarında danışman hekimimiz ve iletişim personellerimiz tarafından karşılanacak olup il merkezi ve ilçelerde sunulan tüm sağlık hizmetleri ile ilgili karşılaştıkları sorunlarla birlikte dilek ve isteklerini de iletebilecekler, iletilen konularla ilgili bilgi alabilecekler, en doğru şekilde yönlendirilerek veya gerektiğinde ilgili birimlerle görüşülerek problemler çözüme kavuşturulabilecektir'' dedi.

''Bütün tetkikler ilçe devlet hastanelerinden de istenebilecek''

Muayene olan hastaların bütün tetkiklerinin ilçe devlet hastanelerinden istenebileceğini söyleyen Uzm. Dr. Derdiyok, ''İlçe devlet hastanesinde uzman hekimler tarafından, merkez hastanelerde uzmanlar tarafından istenen bütün tetkikleri ilçe devlet hastanelerinde de hizmete açmış bulunuyoruz. Merkez devlet hastanesinde hangi tetkikler istenebiliyorsa ilçelerde bulunan uzmanlar da bu tetkikleri hasta merkeze gitmeden isteyebilecek. Böylece, hastaların il merkezine ya da büyük ilçe devlet hastanelerine tekrar tekrar gitmesine gerek kalmadan bulunduğu ilçeden kan tetkikleri ve görüntüleme hizmetlerinin randevularının alınarak yapılabilmesi ve tedavisini bulunduğu ilçede sürdürebilmesi sağlandı. İlçelerde uzman hekim tarafından muayene edilen gerek görülmesi halinde kendi hastanesinde de bulunmayan tetkikleri (kanser, hormon vb) kendi bilgisayar sistemi üzerinden dış laboratuvar istemi olarak yapılabilmekte ve hastanın kanları kendi ilçesinde alınarak merkez hastanelere gelmeden tetkikleri, kanları alınıp tarafımızca araçlarla taşınarak, sonuçlarına da ilçede muayene olduğu hekimin sistemine düşürülmesi sağlandı'' diye konuştu.