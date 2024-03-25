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Güncel
İHA 25.03.2024 17:25

Ağrı'da TÜBİTAK başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmalarında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Ağrı'da TÜBİTAK başarılı öğrenciler ödüllendirildi
[Fotograf: İHA]

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen törene, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'in yanı sıra ilçe milli eğitim müdürleri, şube müdürleri, okul yöneticileri, danışman öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kökrek, törende yaptığı konuşmada, TÜBİTAK'ın lise öğrencilerini bilimsel araştırmaya teşvik etmek için önemli bir platform olduğunu söyledi.

Ağrı'dan 5 projenin Van Bölge Finali'ne katılmaya hak kazandığını ve 4 projenin derece elde ettiğini belirten Kökrek,''Bu projelerden 2 tanesi Ankara'da gerçekleşecek olan Türkiye finaline de katılmaya hak kazanmıştır. Türkiye finaline katılmaya hak kazanan projeler coğrafya ve tarih alanlarında olup coğrafya alanında bölge birincisi olan proje Merkez Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi'nden danışman öğretmen Melek Güçlü ve öğrencisi Muhammed İkbal Kaya tarafından hazırlanmıştır. Tarih alanında bölge birincisi olan proje ise Tutak Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden danışman öğretmen Gamze Nur Aytekin, öğrencileri Merve Nur Altay, Hiranur Duran ve Yağmur Kılıç tarafından hazırlanmıştır. Taşlıçay Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden danışman öğretmen Gizem Kahraman, öğrencileri Ece Kızılırmak ve Ruken Kaya ile hazırladıkları proje ile biyoloji alanında bölge ikincisi; Merkez Şerife Bacı Anadolu Lisesi'nden danışman öğretmen Bahar Beyazkaya, öğrencileri Sevda Yanar ve Nurullah Yardımcı ile hazırladıkları proje ile coğrafya alanında bölge üçüncülüğü; Doğubayazıt Rıza Ertuğrul Eryılmaz Anadolu Lisesi'nden ise danışman öğretmen Ezgi Ergünhan, öğrencileri Muhammed Emin Sonar ve Medinenur Özhan ile hazırladıkları proje ile teknolojik tasarım alanında bölge beşincisi olmuştur'' dedi.

Kökrek, dereceye giren tüm öğrencileri ve danışman öğretmenlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Törende, dereceye giren öğrencilere plaket ve çeşitli hediyeler verildi. 

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