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Güncel
AA 25.03.2024 21:28

Almanya UNRWA’ya bazı bölgesel çalışmalar için 45 milyon euro sağlayacak

Almanya, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) Ürdün, Lübnan, Suriye ve Batı Şeria'daki bölgesel çalışmalar için toplam 45 milyon euro sağlayacak.

Almanya UNRWA’ya bazı bölgesel çalışmalar için 45 milyon euro sağlayacak
[Fotograf: Reuters]

Almanya Dışişleri Bakanlığı ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığının (BMZ) ortak açıklamasında, BMZ'nin, 15 milyon euroyu Ürdün ve Lübnan'daki Filistinli mültecilere yönelik temel sağlık ve eğitim hizmetlerini desteklemek, 7 milyon euroyu da Lübnan’da Filistinli mültecilere yönelik yapılan “Cash for Work” programı için vereceği duyuruldu.

Dışişleri Bakanlığının da Ürdün, Lübnan ve Suriye'deki Filistinli mülteciler ve Batı Şeria'daki gıda yardımına destek amacıyla 23 milyon euro sağlayacağı belirtilen açıklamada, söz konusu katkıların UNRWA’ya verilen düzenli bölgesel desteğin bir parçası olduğu bilgisi verildi.

Alman hükümeti, bazı çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddiası üzerine ocak sonunda Gazze’deki UNRWA’ya geçici olarak yeni fonların onaylanmayacağını duyurmuştu.

Gazze’deki UNRWA’ya desteğin tekrar başlatılıp başlatılmayacağıyla ilgili kararın bu bağlamda devam eden inceleme ve soruşturma süreci ışığında verileceği açıklamıştı.

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