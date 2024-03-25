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Güncel
AA 25.03.2024 21:35

Batmak üzere olan bottaki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, batma tehlikesi geçiren bottaki 16 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı.

Batmak üzere olan bottaki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot, olumsuz hava şartları nedeniyle su alarak batma tehlikesi geçirdi. Yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, lastik botta aralarında bir çocuğun da olduğu 16 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğundan şüphelenilen kişiyi kurtardı.

Güvenlik güçleri, göçmen kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen kişiyi gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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