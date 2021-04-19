Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 16:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Antalya'nın Kaş ilçesinde çıktığı ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekibi kurtardı.
Kaş Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin bahçesindeki bir ağaca çıkan kedinin mahsur kaldığını görenler yardım istedi.
Bölgeye gelen itfaiye ekibi, kurtarma çalışması başlattı.
Bir itfaiye erinin sepetli merdivenle ulaştığı kedi kurtarılarak doğal ortamına bırakıldı.
Etiketler: İtfaiye Sokak Hayvanları
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