İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afganistan uyruklu H.Z. ve Z.A'nın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığını belirledi.

İkametgahlarına düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı, aramalarda 1 kilo 542 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler H.Z. ve Z.A. tutuklandı.