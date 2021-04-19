Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 16:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Nevşehir'de düzenlenen operasyonda 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afganistan uyruklu H.Z. ve Z.A'nın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığını belirledi.
İkametgahlarına düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı, aramalarda 1 kilo 542 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler H.Z. ve Z.A. tutuklandı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu
Son Haberler
- 18:49
- 18:05
- 17:40
- 18:02
- 17:30
Sıradaki Haber
Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz