Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 16:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, istihbari çalışmalar neticesinde Türkeli ilçesi Güzelkent köyünde durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Ekiplerce araç içinde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda poşet içine gizlenmiş bir miktar esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Uyuşturucu
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