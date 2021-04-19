Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 14:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çankırı'da minibüsün bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Atkaracalar-Çerkeş D-100 kara yolunda sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 ZPB 78 plakalı minibüs, Gelikovacık mevkisinde bariyerlere çarptı.
Kazada araçta bulunan İlkay, Bakican ve Muhammed Emin Demir yaralandı.
Ambulanslarla Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İlkay ve Bakican Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Trafik Kazası
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