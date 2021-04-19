Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 14:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da uyuşturucu operasyonları: 2 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Aydın'da geçen hafta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12-18 Nisan tarihlerinde farklı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonlarda bir kilogram esrar, 38 gram metamfetamin, 4 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram eroin ve 2 gram kokain ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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